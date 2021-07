Guarani e rival da Série B disputam atacante liberado pelo Sport

Recife, PE, 28 (AFI) – Fora dos planos de Umberto Louzer, o atacante Maxwell acertou sua saída do Sport. Rivais na Série B do Brasileiro, Guarani e Remo estão de olho no jogador.

A diretoria bugrina está no mercado em busca de um atacante depois da saída de Davó, que foi emprestado pelo Corinthians ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

O interesse do Guarani em Maxwell é antigo. No ano passado, o atacante foi pretendido pelo Bugre, mas acabou acertando com o Cuiabá, por quem conquistou o acesso à elite do Brasileirão.

Maxwell pertence ao Kalmar, da Suécia, e foi emprestado ao Sport até dezembro, mas não rendeu o esperado e na semana passada teve sua saída anunciada. Foram 18 partidas e nenhum gol com a camisa do Leão.

Revelado no CRB, o atacante passou ainda por Red Bull Brasil, Tupi, ABC e Resende. Foi no Cuiabá que Maxwell viveu o seu melhor momento da carreira, com 15 gols em 48 jogos.