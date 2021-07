Guarani x Brusque – Vai fazer valer o fator casa, Bugrão?

Campinas, SP, 03 (AFI) – Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani espera fazer valer o fator casa neste domingo, contra o Brusque. A partida que encerra a nona rodada começa às 11 horas, no Brinco de Ouro da Princesa.

Sem ganhar há três jogos, o Bugre está no meio da tabela de classificação, com dez pontos, três a menos que o Brusque. Estreante na Série B, o Quadricolor teve uma partida adiada e mesmo assim está na cola do G4.

Invicto como visitante o Guarani não acumula bons resultados no Brinco de Ouro da Princesa. A única vitória foi no dérbi, contra a Ponte Preta. Nas outras três partidas, o Bugre teve um empate e duas derrotas em seus domínios.

“Se tem uma situação que está influenciando, talvez, na posição nossa dentro da tabela é o nosso rendimento dentro de casa. A gente tem que melhorar, procurar produzir mais, para que a gente possa vencer e voltar a subir dentro da competição”, disse o técnico Daniel Paulista.

SOBRE OS TIMES!

O Guarani ainda não está definido para essa partida. Uma baixa certa é o zagueiro Thales, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro, por 3 a 3, em Belo Horizonte. Por outro lado, o departamento médico liberou Carlão, recuperado de uma lesão no joelho. Sua presença entre os titulares, porém, é incerta.

Já o Brusque encerrou a sua preparação na manhã deste sábado com uma atividade no CT da Ponte Preta. O técnico Jerson Testoni continua sem poder contar com o polivalente Alex Ruan e o atacante Bruno Alves. Destaques no bom início do Quadricolor da Série B, os dois estão no departamento médico.