Guarani x CRB – Vale uma vaga dentro do G-4 da Série B no reencontro entre Allan All e Bugre!

Campinas, SP, 12 (AFI) – Em busca da terceira vitória consecutiva para se aproximar de vez do G-4, o Guarani desafia um concorrente direto na briga pelo acesso, o CRB, em jogo marcado para esta terça-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani, que vive boa fase na competição, sob o comando do técnico Daniel Paulista, entra na rodada na sétima colocação, com 16 pontos, um a menos do que o próprio CRB, que, hoje, figura dentro da zona de acesso, assim como Náutico, Coritiba e Sampaio Corrêa.

Se o time campineiro vem embalado por derrotar o Londrina, por 1 a 0, no estádio do Café, o CRB está com a motivação alta, pois bateu o Botafogo, por 2 a 1, no Rei Pelé, na última rodada.

COMO VEM O GALO?

No reencontro com o Guarani, o técnico Allan All não poderá contar com um de seus principais jogadores. O meia Diego Torres está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Renan Brassan assuma a função.

Outra novidade na equipe ficará por conta de Celsinho. Ele foi muito bem diante do Botafogo e deverá ser mantido na lateral-direita. Com isso, Reginaldo seguirá como ponta. Ewandro, no entanto, continua correndo por fora por uma vaga entre os titulares.

“A gente iniciou novamente uma boa sequência na temporada e isso é importante. Estamos em um ritmo bom, crescendo e ganhando confiança a cada partida. Vamos procurar manter essa intensidade para conquistarmos mais vitórias nas próximas partidas de 2021. O grupo está muito motivado”, falou Guilherme Romão

E O BUGRE?

Daniel Paulista também terá que mexer no Guarani. O treinador não contará com Diogo Mateus, suspenso. Sem poder contar com um de seus destaques na ascensão da equipe na Série B, a aposta deverá ser em Matheus Ludke.

O treinador segue sem poder contar também com o goleiro Rafael Martins, o volante Eduardo Person, o zagueiro Carlão, o meia Tony e os atacantes Matheus Souza e Rafael Costa, todos no Departamento Médico. Os três primeiros estão na fase final de transição.

“A consolidação na competição vem muito pelos pontos em casa. É um campo que a gente conhece, é nossa casa e precisamos continuar vencendo aqui para ter ainda mais confiança”, falou Ronaldo Alves.