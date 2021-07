Guarany-CE 1 x 1 Imperatriz-MA – Donos da casa escapam de derrota no final do segundo tempo

Sobral, CE, 31 (AFI) – Guarany de Sobral e Imperatriz não saíram do empate. Jogando na tarde deste sábado, em Sobral, no estádio Junco, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Cacique do Vale apenas empatou 1 a 1, diante do Cavalo de Aço. Para o Guarany, assinalou Aricrys, enquanto Jhonn Maranhão marcou para o Imperatriz.

Com o resultado, o representante do interior do Ceará continua na vice-liderança do Grupo A2, com 16 pontos ganhos. O time do Maranhão é o terceiro colocado com catorze pontos.

FRACO

Os times fizeram um primeiro tempo aquém da expectativa, em um jogo muito fraco. Por conta disso, o placar em branco foi aquilo que as duas equipes produziram em campo. Foram dois lances de situações de gols. A primeira oportunidade aconteceu a favor do Cacique do Vale. Daniel Passira, sozinho e livre e a bola e gol, fez o mais difícil cabeceando pra fora com o arqueiro Martins batido no lance. Os visitantes levaram perigo a meta do goleiro Théo somente nos acréscimos. Lineker, levantou a bola para a área e o atacante Maranhão na cara do gol de cabeça tocou pra fora.

TUDO IGUAL

No segundo tempo a partida ganhou outra dimensão e aconteceram dois gols, um para cada lado. Logo aos dois minutos o time da casa chegou com perigo a meta do Cavalo. Emanoel, arriscou de longe para uma excelente defesa de Diego Martins. Seis minutos depois, o placar foi inaugurado a favor dos visitantes. Na falha gritante do número 1, do Cacique do Vale, Jhonn Maranhão só teve o trabalho de tocar pro gol. O cruzamento veio do setor da esquerda através de Lineker. Martins, bateu roupa e no rebote o atacante fez, 1 a 0.

Em busca do empate, aos21, Passira perdeu ótima oportunidade onde recebeu a bola dentro da pequena área e cara a cara com o gol, perdeu o tempo da bola e principalmente a tranquilidade. No contra-ataque, quase o segundo do Imperatriz não fosse a grande defesa do goleiro Théo, redimindo assim do lance do gol que tomou. Aos 39, o gol de empate veio com Aricrys que havia entrado no lugar de João Gabriel. Nos acréscimos, Wilker de longe arriscou obrigando o arqueiro Martins a fazer simplesmente um verdadeiro milagre com mão trocada mandou a bola para escanteio. Final, 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 10ª rodada, o Guarany encara fora de casa no próximo sábado(07), ás 16h, a representação do 04 de Julho-PI, na Arena Ytacotiara. No mesmo dia e horário, o Imperatriz, recebe no Frei Epifânio, em Imperatriz-MA, o Moto Club.

