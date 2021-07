Guarany-CE 2 x 1 Juventude-MA – Cacique do Vale vence com gol nos acréscimos e vira líder

Sobral, CE, 17 (AFI) – No mês em que o Guarany completou 83 anos de existência, o Cacique do Vale, jogando na tarde deste sábado, em Sobral, no estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Junco, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, fez a lição de casa mais uma vez e bateu o Juventude-MA, pelo placar de 2 a 1. Para o Guarany, anotaram Felipe Hulk e André Mascena, enquanto Cris fez para o time maranhense.

Com o resultado, o time cearense chega aos 15 pontos ganhos e na liderança do Grupo A2. Já o Juventude, aparece na sétima posição com seis pontos, mas pode ser ultrapassado na sequência da rodada.

NA FRENTE

Assim que o árbitro apitou o início do jogo, logo aos cinco minutos, o placar quase foi inaugurado. No lance, a zaga do Cacique do Vale, bateu cabeça e o meia Bismarck quase fez não fosse a grande defesa de Théo, que mandou a bola para escanteio. Aos 21 minutos, quem trabalhou desta vez foi o arqueiro Bruno, do time maranhense ao salvar o toque do zagueiro Aírton Júnior que apareceu de surpresa. No entanto, 33 minutos, o marcador saiu do zero com Hulk que livre e sozinho só teve o trabalho de tocar de cabeça pro gol, 1 a 0, Guarany.

LÍDER

Na volta pro segundo tempo com a vantagem na frente do marcador, aos três minutos por pouco não aconteceu o segundo tento do representante do interior do Ceará. Raí, de fora da área resolveu arriscar para uma excelente defesa de Bruno, que conseguiu desviar pra fora. Melhor na partida, aos nove minutos, o meia Paulista encheu o pé na entrada da área e a bola tirou a tinta do travessão num verdadeiro perigo a meta do Samas. Na sequência do duelo, foram criadas boas situações de gols para os dois lados.

O Juventude Samas equilibrou o jogo e conseguiu o tento de empate aos 44 minutos com Cris, que meteu a cabeça dentro da grande área em falta cobrada por Doda. Quando tudo indicava o empate, resultado mais justo. Nos acréscimos, o lateral André Mascena apareceu e tocou para o gol sem chance para o goleiro Bruno que já estava batido na jogada. Antes da bola entrar ela ainda bateu no travessão. Final, 2 a 1, para a Princesa do Norte que continua mais líder do que nunca.

PRÓXIMO JOGO

Pelo returno as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado(24), ás 15h30, desta vez no Maranhão, no estádio Pinheirão.