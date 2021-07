Guarany-CE 3 x 1 4 de Julho – Em bela atuação, Guará vira sobre o Colorado

Sobral, CE, 3 (AFI) – Nesta tarde de sábado, Guarany de Sobral e 4 de Julho entraram em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, em duelo que valia a liderança do GrupoA2. A partida terminou com a vitória do Guará por 3 a 1, de virada, no estádio do Junco. Destaque para Alex Maranhão, André Mascena e Daniel Passira. Autores dos gols.

Com o resultado, o Guarany chegou a 12 pontos, assumindo a liderança isolado do grupo. São quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas. Na vice-liderança, o Colorado de Piripiri segue estacionado com os mesmos oito pontos.

O jogo

A partida começou em um ritmo um pouco lento, a primeira chance veio aos 17 minutos, nos pés de Jânio Daniel. Zé Arthur fez a jogada e lançou para Jânio Daniel que dominou e furou na hora da cobrança. O 4 de Julho continuou em cima e não demorou para que abrisse o placar. Aos 25 minutos, Passira perdeu a bola na defesa, a defesa saiu de chutão, Lucas Pederzoli com categoria ajeitou e tocou por cima de Alex Maranhão para Hiltinho. Théo saiu, foi driblado por Hiltinho que só completou para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Guarany passou a ir pra cima em busca do empate. Que veio aos 47 minutos com Alex Maranhão testou firme de cabeça, após cobrança de escanteio.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Guará começou com tudo e virou o jogo logos aos 3 minutos com André Mascena, que recebeu após cobrança de falta e bateu forte para o gol. Aproveitando o adversário atordoado, 10 minutos depois teve tempo para ampliar a vantagem. Na jogada ensaiada de cobrança de falta, a bola levantada na área, Gilmar Bahia e Diguinho não deram combate. Passira dominou no peito e chutou forte para ampliar o marcador.

Depois disso, o jogo foi apenas controlado e mais nenhuma grande oportunidade foi criada.

PRÓXIMOS JOGOS

O próximo compromisso do Guarany é contra o Imperatriz, às 16h, no sábado. Já o 4 de Julho, encara o Moto Clube, na mesma data e horário.