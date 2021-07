Guedes: NOVO Bolsa Família com aumento

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre a produção do novo Bolsa Família para o segundo semestre. Em declaração ao lado do Presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o programa vai ter um aumento médio substancial em seus pagamentos para as pessoas que recebem o projeto.

Ele evitou falar de quanto será esse aumento. Talvez porque o próprio Governo Federal ainda não tenha essa resposta de fato. Em entrevistas recentes, o Presidente Jair Bolsonaro disse que deve subir esse valor para a casa média dos R$ 300. No entanto, parte do Ministério da Economia não concorda com isso.

De acordo com dados do Ministério da Cidadania, o Bolsa Família chega hoje na casa de cerca de 14 milhões de brasileiros. Cada um deles recebe um valor diferente que se baseia com as condições individuais dos usuários. No entanto, a média atual é de R$ 190 nesses repasses. E é justamente esse montante que vai subir.

Segundo o Ministro da Economia, o aumento no valor é um pedido do próprio Presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo estaria pressionando o Ministério da Economia a pagar montantes mais altos nesta nova fase do programa. O que estaria faltando agora é saber de quanto seria esse aumento de fato.

Como dito, parte do Ministério da Economia não gosta dessa ideia de pagar uma média de R$ 300. Eles acreditam que o melhor mesmo é fechar esse valor na casa dos R$ 250. De acordo com informações de bastidores, o mais provável mesmo é que esse montante fique entre o desejo de Bolsonaro e Guedes. Algo maior que R$ 250 e menor que R$ 300.

Novo Bolsa Família

Outro ponto que também deve mudar neste novo Bolsa Família é a quantidade de beneficiários que recebem o programa. Dentro do Palácio do Planalto se sabe que o número de usuários deve aumentar.

Você Pode Gostar Também:

No entanto, assim como no caso dos valores, também não se sabe a quantidade de pessoas que poderiam entrar no programa. O Presidente Jair Bolsonaro estaria pressionando o Ministério a colocar mais gente.

Hoje, ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 2 milhões de pessoas estão na fila de espera de entrada no programa. São brasileiros que passaram pela aprovação no projeto e que estão só esperando o aval para irem ao local.

Data

Com o anúncio de que o Auxílio Emergencial deve passar por uma prorrogação até o próximo mês de outubro, então se define também a data de início dos pagamentos do novo Bolsa Família. Será em novembro.

O próprio Ministro da Cidadania, João Roma, confirmou esta informação. De acordo com ele, o novo Bolsa Família estará pronto para começar os seus pagamentos em novembro para milhões de brasileiros.

No entanto, assim como Guedes, ele também se esquivou de dar detalhes sobre a situação. Ele, por exemplo, também não falou sobre média de pagamentos ou mesmo quantidade de usuários que irão receber o benefício em questão.