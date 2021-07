Gui Araújo reage sobre tatuagem íntima de Anitta: ‘Se eu vi, não me recordo’

No ano passado, Anitta e Gui Araújo viveram um intenso romance durante a quarentena. Durante entrevista à Maurício Meirelles, na RedeTV!, o apresentador afirmou que foi mais do que um simples namoro. “Não namorei com ela, eu casei no outro dia”, enfatizou.

Durante o isolamento social, os dois ficaram juntos cerca de quatro meses. A pandemia, inclusive, foi o que facilitou para que os dois pudessem ficar juntos. “Com esse cancelamento ninguém podia sair de casa. Exame vai, exame vem, quando você via a pessoa, não podia mais largá-la”, disse ele.

Ao ser questionado sobre a tatuagem íntima da cantora, que virou assunto na internet no ano passado, ele declarou: “Se eu vi, não me recordo”. Além disso, Gui ainda confidenciou que chegou a mandar nudes para a funkeira. “Mandei e mandou né”, declarou.