Gui Napolitano, do ‘No Limite’, vê próximo eliminado como integrante da Calango: ‘Carcará não vota em Carcará’ | No Limite

É o fim de Calango e Carcará. As duas equipes vão ficar para trás em No Limite para dar lugar à tribo Jandaia no episódio desta terça-feira, 6/7. Com isso, o jogo passará a ser individual, mas os laços construídos pelos participantes permanecem. Eliminado no episódio passado do reality, Gui Napolitano aposta que seus ex-companheiros de tribo vão escapar do próximo Portal da Eliminação.