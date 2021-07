Guilherme Lopes destaca avanços para Penedo e vacinação contra Covid para pessoas com 30 anos

Gestor da Secretaria Municipal de Saúde divulgou boas notícias durante entrevista

Decom PMP

O final de semana chega com ótimas notícias para Penedo. Nesta sexta-feira, 24, o Secretário Municipal de Saúde (SEMS) Guilherme Lopes anunciou a destinação de recursos para o município que mantém, desde o início da campanha de imunização contra Covid-19, excelentes resultados.

A cidade que já tem mais de 50% de sua população adulta vacinada com a 1ª dose e a melhor cobertura, com a 2ª dose, entre todas as cidades com mais de 10 mil habitantes de Alagoas, reduz a faixa etária da vacinação em massa contra Covid para 30 anos.

O mais recente avanço no enfrentamento ao coronavírus estará disponível a partir deste sábado, 24, na central de vacinação que funciona no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, das 8h às 16 horas.

A novidade para a vacinação em massa contra Covid foi divulgada por Guilherme Lopes nesta sexta-feira, 23, na Grande Rio FM.

O gestor da SEMS Penedo foi entrevistado no programa A Voz da Cidade, apresentado por Antônio Silva, um dia após Guilherme Lopes retornar de Brasília-DF, onde cumpriu agenda de trabalho ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes.

Os representantes do povo de Penedo apresentaram projetos na área de infraestrutura para setores do governo federal e conseguiram recursos com o senador Renan Calheiros, o deputado Paulão e a deputada Tereza Nelma, membros da bancada federal alagoana.

“Nós sempre somos muito bem recebidos em Brasília. Os parlamentares têm uma admiração muito grande por Ronaldo Lopes porque sabem que os recursos são bem aplicados”, acrescentou Guilherme Lopes durante a entrevista que durou cerca de duas horas, com participação direta do público e resposta para todos os questionamentos.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP