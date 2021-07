Guilherme Napolitano diz já ter conquistado R$ 1,5 milhão desde o ‘BBB20’: ‘Sou muito mão de vaca’ | Famosos

Mas do que o modelo e influenciador sentiu mais falta, no entanto, foi um outro detalhe: “A escova e a pasta de dentes, com certeza. Inclusive, muito mais do que do banho”, dispara.

“Não é que eu não tomava banho, cheguei a tomar uns banhos lá, mas é que não é banho, é jogar água embaixo do braço. Não tem sabonete. Era um banho entre aspas, sabe?”

“Era um lodo, eu achava meio sujo, até porque alguns animais poderiam estar urinando ali, uma coisa meio desagradável”, rememora ele, em ensaio exclusivo com o fotógrafo Trumpas.

A experiência em No Limite, segundo ele, foi muito mais difícil do que ele imaginava. “Quando pensei, ‘vou topar o desafio’, achei ‘pô, vai ser mole’. Não mole, mas também não tão difícil como foi. Achei que a gente ia ter escova de dentes, que ia ter um suporte maior e não tinha nada. Era o perrengue do perrengue”, assume.

“Achei que a gente ia chegar lá e, de repente, ter uma cabaninha, não que ia ser completamente aberto. Imaginei outra situação, outra estrutura. Quando cheguei e vi que era aquilo, bateu um desespero.”

Apesar das dificuldades, para Gui, a experiência foi positiva, principalmente pelas pessoas com quem compartilhou as vivências.

“Quem me surpreendeu muito, positivamente, foi o Viegas. Ele é um cara muito esforçado, sabe? Apesar dele ter votado em mim, admirei muito a tranquilidade dele, até porque acho que ele votou em mim por causa da Elana. Eles estavam meio assim, com a galera shippando, não sei se rolou um clima… Mas jogo é jogo, aqui fora é outra coisa. Admiro muito a pessoa que ele é e a história dele, achei ele um cara muito do bem e muito querido”, elogia.

Se tivesse de apostar no vencedor da competição, inclusive, é nele que o modelo votaria. “Torço muito para o Zulu, mas aposto mais no Viegas.”

‘Minha vida é outra hoje’

Um ano e quatro meses após sair do BBB20, Guilherme ainda tenta, dia a dia, se acostumar com todas as mudanças em sua vida.

“Senti muito isso quando saí do BBB porque deu aquela virada de chave na minha vida e tudo mudou da noite para o dia.”

“Tem a internet, o cancelamento, as pessoas que gostam de você, os fã-clubes, amigos antigos, amigos novos… Minha vida é outra hoje e é muito difícil lidar com tudo isso, mas você vai aprendendo todos os dias. Aprende a estar ao lado das pessoas certas, a ficar longe das pessoas erradas, a ter mais malícia no dia a dia e entender o que você pode ou não aceitar. Vai amadurecendo”, reflete.

“Perder a privacidade é a parte mais difícil. Tem os haters também, não que isso me incomode, mas são pessoas que perdem o tempo delas vivendo a minha vida para encher o saco, mas agradeço o engajamento”, alfineta, bem-humorado.

O que mudou também foi sua conta bancária. Apesar de ter sido o sexto eliminado no BBB, o trabalho como modelo e influenciador digital tem rendido bastante – quem disse que é preciso ganhar o reality para virar milionário?

“Já juntei R$ 1,5 milhão, sim, mais ou menos. Muita gente me zoa por causa disso, mas sou um cara que gosto de guardar dinheiro. Sou muito mão de vaca mesmo, não é pouco.”

“Eu dou valor ao dinheiro que eu ganho, então procuro não sair gastando, tenho muita calma e muita paciência para saber a hora certa das coisas, até para depois não me arrepender. Sou muito controlado e me preocupo bastante com o futuro”, explica.

