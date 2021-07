Habib’s informa novas oportunidades de Emprego; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Habib´s é uma rede brasileira de restaurantes de comida rápida, especializada em culinária árabe. Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a empresa divulgou a abertura de novas vagas de emprego pelo país.

Confira abaixo as oportunidades:

Sobre a Habib’s

O Habib’s, maior rede de fast food genuinamente brasileira, foi fundado em 1988 na capital paulista com a missão de democratizar o acesso aos restaurantes de refeições rápidas, aliando um cardápio variado a uma política de preços extremamente acessíveis. O resultado foi a expansão da marca e a consolidação do negócio como um dos maiores e mais respeitados do país.

Atualmente, o Grupo, que conta com mais de 17 mil colaboradores, está presente em 18 estados e é conhecido por seu produto carro-chefe: as deliciosas Bib’sfihas, que fazem parte da história dos mais de 200 milhões de clientes que passam pelos restaurantes da rede durante o ano. Além disso, o Grupo Habib’s é detentor da marca Ragazzo – famosa rede de massas e coxinhas – e da rede de churrascarias Tendall Grill.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Habib’s e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.