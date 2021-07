Harry Potter: como usar na redação?

Harry Potter: entenda como utilizar HP no seu texto

A saga Harry Potter foi escrita pela escritora J. K. Rowling. Os sete livros seriam, posteriormente, transformados em filmes, fazendo um grande sucesso.

A história retrata a vida do jovem Harry Potter, que vai estudar em Hogwarts, uma escola específica para bruxos.

Porém, além de ser um excelente entretenimento, os diversos livros/filmes da saga podem ser utilizados como repertórios dentro da sua redação.

Harry Potter: repertório estratégico

Todos nós sabemos que o uso de repertórios dentro de uma redação é fundamental. Assim, se você deseja alcançar uma nota alta na redação dos vestibulares, da prova do ENEM ou dos concursos, é muito importante que você tenha na manga alguns repertórios originais e relevantes que possam ser usados.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma dica de repertório atual e original que vai te ajudar a alcançar uma excelente nota na redação: a saga Harry Potter.

Confira, a seguir, alguns dos possíveis temas em que você pode inserir os livros/filmes como repertório.

Nazismo e a Eugenia

O Nazismo utilizou o conceito de “eugenia” para justificar a extinção de pessoas que eram consideradas “inferiores”, como os judeus. O objetivo dessa prática era conceber uma raça pura e superior: a raça ariana.

Você Pode Gostar Também:

Em Harry Potter, algo semelhante ocorre. Isso porque, o “vilão” Voldemort e seus aliados perseguem e matam aqueles que não são completamente bruxos, uma vez que os consideram “inferiores”.

Para justificar suas ações, Voldemort afirma que os que não são 100% bruxos, ou seja, puros, são “sangue-ruim” e por isso devem ser exterminados.

Sistema Penitenciário

Na saga, o tio de Harry, Sirius, é condenado pelo assassinato dos pais do menino. A sua pena é permanecer doze anos na temida prisão de Azkaban.

Essa situação pode ser utilizada em temas que retratam as falhas do sistema prisional e do sistema de justiça. Ainda, você pode inserir a situação de Sirius também em temas que retratam o abuso das forças penitenciárias, uma vez que, na prisão, o homem enfrenta diversas torturas.

O papal da família e a adoção

Na saga, Harry perde os seus pais quando ainda era uma criança. A partir desse momento, o jovem passa a viver com os seus tios.

Porém, nessa nova casa, Harry vive em condições extremamente ruins, sendo tratado como inferior aos demais membros da família que o adotou.

Essa situação pode ser utilizada como repertório em temas que abordam a inclusão de crianças adotadas, o papel da família e o sistema de adoção.