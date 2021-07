Hernanes, ex-São Paulo, recebe proposta de clube do Brasileirão

Recife, PE, 30 (AFI) – Apesar da situação financeira delicada, o Sport pode anunciar nos próximos dias uma contratação de peso. A diretoria avançou nas conversas com o meia Hernanes.

Antes mesmo de tomar posse, a nova diretoria rubronegra já havia demonstrado interesse na contratação do jogador. Mas agora existe uma proposta contrata ao meia de 36 anos, que é natural de Pernambuco.

Os valores da oferta são mantidos em sigilo, mas seriam bem abaixo do que Hernanes recebia no São Paulo. Além disso, o meia receberia adicionais por produtividade.

Livre no mercado desde o início do mês, quando entrou em um acordo com o São Paulo e rescindiu seu contrato para se transferir para um clube onde tenha mais oportunidades, Hernanes tem o desejo de continuar no Brasil.

Como não estourou o limite de jogos do Brasileirão – defendeu o São Paulo em apenas cinco partidas -, Hernanes pode atuar normalmente por outro clube da Série A.

“Na verdade eu gostaria muito no Brasil, estou com muita vontade de jogar o Brasileirão. Fiquei alguns jogos no banco, estava com muita vontade mesmo. Gostaria muito de me encaixar num clube aqui no Brasil”, disse Hernanes em recente entrevista ao Bem Amigos, do Sportv.

Natural de Pernambuco, Hernanes nunca atuou por um clube nordestino. Revelado no São Paulo, o meia passou por Santo André, Lazio-ITA, Inter de Milão-ITA, Juventus-ITA e Hebei China Fortune-CHN.