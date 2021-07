Hilda Furação, Malhação 1995 e mais: veja o que entra no Globoplay em julho

FBI: Os Mais Procurados – Temporada 2

Ano de produção: 2020

Sinopse: Uma equipe do FBI se dedica a rastrear e capturar criminosos que estão no topo da lista de foragidos da organização.

Temporada 2 – 15 episódios

Ano de produção: 2020

Sinopse: Após trabalhar durante anos na fronteira dos Estados Unidos com o México, o americano Bem Clemens passa a cooperar com as pessoas que sempre tentou manter distante do seu país.

Temporada 1 – 6 episódios

Outros lançamentos de Julho

Manifest – O Mistério Do Voo 828 – Temporada 3

Série: Drama, Fantasia

Ano de produção: 2021

Sinopse: Um avião reaparece cinco anos após ter decolado, mas para os passageiros apenas cinco horas se passaram. Antes dados como mortos, agora eles encaram uma realidade misteriosa.

Temporada 3 – 13 episódios

The Good Doctor – O Bom Doutor – Temporada 4 (Parte 2)

Série: Drama, Médico

Ano de produção: 2020

Sinopse: Um jovem médico com autismo começa a trabalhar em um famoso hospital. Além dos desafios da profissão, ele terá também que provar sua capacidade a seus colegas e superiores.

Temporada 4 – 8 episódios (parte 2)

O.C.: Um Estranho No Paraíso

Ano de produção: 2003 – 2007

Sinopse: Ryan, um adolescente que se mete em muitas roubadas, é adotado por uma família da alta classe e percebe que nem tudo naquele lugar nobre é tão perfeito quanto aparenta.

Temporada 1 a 4 – 92 episódios

Novela: Drama; Romance

Ano de produção: 2020

Sinopse: Os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem, um ex-militar, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela. Nessa posição, ele terá que protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo o próprio marido.

Temporada 1 – 33 capítulos

Ano de produção: 2015 – 2019

Sinopse: A bela Fatmagul vive em um povoado humilde da Turquia. De casamento marcado com um amor de infância, a jovem vê sua vida tomar outro rumo após ser vítima de uma tragédia.

Sinopse: Os 80 anos de Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro, são contatos com imagens inéditas: a turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas.

Escola De Gênios – Temporada 6

Ano de produção: 2021

Sinopse: O ano de formatura da Escola de Gênios promete ser inesquecível. É o último ano de Isaac, Tesla, Otto, Nico, Margot, Zazá, Bruno e Loma! A chegada do convênio com o Instituto de Tecnologias Avançadas do Vale do Silício marca o início de uma nova fase. A grande novidade será uma interface exclusiva para os alunos, que possibilita a comunicação entre escolas conveniadas de várias partes do mundo. Além disso, namoros terminam e outros começam; uma nova aluna aparece na escola; Nico está diferente; Bruno guarda um segredo; e mais surpresas virão pela frente, ainda mais quando a Robotec passa ocupar a Escola de Gênios.

Temporada 6 – 26 episódios

Um Milhão De Coisas – A Million Little Things – Temporada 3 (Parte 2)

Ano de produção: 2020

Sinopse: Um grupo de amigos percebe que precisa aproveitar mais a vida quando um deles morre de repente. No caminho, eles vêem que a amizade pode ser o único modo de salvá-los deles mesmos.

Temporada 3 – 11 episódios (Parte 2)

Charmed – Nova Geração – Temporada 3 (Parte 2)

Série: Drama, Fantasia

Ano de produção: 2021

Sinopse: Após a trágica morte da mãe, três irmãs descobrem que são poderosas bruxas. Nessa terceira temporada, Maggie continua a busca por suas ambições profissionais, Macy retorna às suas raízes científicas e o ativismo de Mel é reacendido.

Temporada 3 – 11 episódios (parte 2)

Lançamentos de julho para assinantes de Globoplay + canais ao vivo

Na nova temporada do Música Boa Ao Vivo, Ivete Sangalo recebe grandes artistas para apresentações exclusivas e parcerias inusitadas.

Novos episódios toda Treça, às 20h30, ao vivo no Multishow.

A comunidade de Graça passa por mudanças com a construção de um conjunto habitacional. Moacir vacila e é trocado por Moreira. Briti conhece Vilso e tem esperanças de desencalhar

Novos episódios de Segunda à Sexta, às 22h30, ao vivo no Multishow.

Paula e Taís são gêmeas idênticas, mas com personalidades completamente opostas. Paula nasceu na fictícia cidade de Marapuã, no interior da Bahia, mas se muda para o Rio de Janeiro e, lá, conhece Taís. Paula é apaixonada por Daniel. Quando ela conhece Taís, fica muito contente, mas logo que a irmã é fria e ardilosa, e fará de tudo para se dar bem às custas das outras pessoas.

Novos capítulos de Segunda à Sábado, às 15h.

VOD com todos os capítulos da semana, às Segundas

Um ano após o início da pandemia global, Gabriel Medina volta às competições. Além das mudanças no circuito, sua vida também passou por uma reviravolta. Pela primeira vez em sua carreira, o bicampeão mundial optou por não seguir com seu padrasto Charles como técnico. Recém -casado, decidiu viajar apenas com sua esposa, a modelo Yasmin Brunet. 2021 também traz a estreia do surfe nas Olimpíadas e Gabriel é uma das grandes apostas do país na categoria. Diante de tantas transformações o programa também se reinventa. A série passa a ser narrada a partir do ponto de vista de Gabriel, como um diário onde ele documenta não apenas acontecimentos, mas também seus sentimentos em relação a eles

Novos episódios toda Segunda, às 21h, ao vivo no OFF.

Wimbledon – Quartas de Finais

Ao Vivo, às 09h, 11h30 e 14h

Wimbledon – Semifinais