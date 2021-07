História de Paulo Gustavo será enredo da São Clemente no Carnaval 2022

A escola de samba São Clemente anunciou que Paulo Gustavo foi escolhido como enredo do Carnaval 2022. Através de um comunicado nas redes sociais, a sinopse deu detalhes como a história do humorista será contada.

No primeiro setor, intitulado de O Céu de PG, é “um paraíso do bem, da fraternidade, da bondade e da esculhambação”. Na sequência, surgirá Herminia Amaral, onde falará sobre a personagem de grande sucesso do ator.

“Flecha do Cupido” é o setor que vai contar a relação dele em família, com o marido, Thales Bretas, os filhos do casal, Gael e Romeu, de 2 anos. Já o seu jeito amigo e companheiro será reverenciado com a ala “Bondedazamigas”.

Além disso, o abre-alas será focado em dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, que vai passar pela Marquês de Sapucaí cheia de “D”: “de diva, de Déa, Dulce e diversidade”.

Veja: