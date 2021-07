Hmap recruta profissionais de diversas áreas

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) está recrutando profissionais de diversas áreas para o preenchimento de 72 vagas. As posições disponíveis são para os departamentos de saúde, administrativo e departamento pessoal, e possuem salários entre R$ 1,1 mil e R$ 3,5 mil.

Do total ofertado, apenas três são para início imediato e o restante para cadastro reserva. Além disso, cerca de 5% das vagas disponíveis serão destinadas para pessoas com deficiências.

Há chances para os cargos de Analista de suprimentos, Analista de controle interno, Analista administrativo, Analista de departamento pessoal, Auxiliar de Farmácia, Enfermeiro auditor, Enfermeiro Same, Enfermeiro Nir e Enfermeiro Sciras.

Os requisitos exigidos no edital variam de acordo com a função desejada. Ainda assim, todos os candidatos indicar suas experiências profissionais anteriores e anexar um currículo atualizado em arquivo PDF.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas e integrar a equipe do Hmap deverão acessar o site http://hmap.org.br/transparencia/ para se candidatar de forma gratuita. As inscrições terminam no próximo dia 2 de agosto de 2021.

De acordo com o edital, o processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas, sendo a primeira a análise curricular dos itens adicionados no momento da inscrição. A segunda fase, direcionada aos selecionados inicialmente, contempla uma entrevista comportamental, técnica e psicológica. Os resultados serão divulgados diretamente no site do Hmap.

O que achou deste conteúdo?