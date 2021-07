Homem declarado como morto acorda no funeral e deixa pessoas desesperadas; vídeo

Um homem que havia sido declarado como morto pelos médicos acordou no meio do funeral. Imagens que circulavam nas rede sociais mostram o desespero dos familiares ao verem o homem ainda respirando. O caso aconteceu em Hermel, no Norte do Líbano. As informações são do site “Gulf Today”.

Nas imagens, é possível ver que uma das pessoas chega a fazer massagem cardíaca no homem dentro do caixão rodeado por milhares de pessoas.

Em outro trecho, é possível ver que uma ambulância chega o local que seria o cemitério. De acordo com o site, os médicos teriam atestado que o homem realmente estava vivo, mas não souberam dizer o que levou a dizer porque ele foi dado morto inicialmente.