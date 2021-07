Homem é esfaqueado por vizinho após confusão por urinar em local público

Uma confusão generalizada terminou com um homem de 40 anos esfaqueado na madrugada deste domingo (11) no Salvador Lyra, parte alta de Maceió. A vítima se envolveu em uma confusão após urinar na porta de uma residência. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar por meio do seu relatório, a proprietária da residência teria flagrado o…

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar por meio do seu relatório, a proprietária da residência teria flagrado o momento em que o homem decidiu fazer xixi na porta de uma residência e reclamou. A namorada do acusado iniciou uma discussão com a mulher e, a partir daí, partiu para agressão física.

O homem apontado como pivô da discussão tentou intervir e acalmar os ânimos, mas acabou esfaqueado pelo marido da proprietária da residência, que fugiu do local após o crime. A vítima recebeu os primeiros atendimentos do samu e foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado, onde recebe atendimento hospitalar.

Militares do 5º BPM foram ao local e realizaram os primeiros levantamentos. O agressor não foi preso.