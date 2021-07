Homem é executado a tiros próximo a conjunto habitacional

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros, na noite dessa sexta-feira (2), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. o nome da vítima não foi divulgado. De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 18h40, na…

De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 18h40, na região do Conjunto Habitacional Vale Bentes.

A PM informou que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo em via pública. Os autores fugiram e não foram localizados. Segundo a esposa da vítima, seu marido teve envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). Não há informações sobre a autoria e motivação do homicídio.