Homem é flagrado roubando roupinha de cadela no portão de casa; assista

Um homem mão identificado foi flagrado roubando a roupinha de uma cadela no portão de casa. A situação, que aconteceu no dia 2 de julho, em Sorocaba (SP), foi flagrada pelas câmeras de segurança da casa. As informações são do G1 Sorocaba e Jundiaí. (veja o vídeo abaixo).

Em entrevista ao G1, a dona da cadelinha Nina, Sueli Vieira Rodrigues Pinto, contou que no momento do roubo estava tomando café na clínica do lado de casa, onde trabalha como faxineira.



“Eu cheguei em casa e perguntei onde estava a roupa dela. Meu marido me falou que não sabia. Fomos procurar e não encontramos em lugar nenhum”, contou ao G1.

Em seguida, Sueli recebeu uma mensagem do marido com o vídeo da câmera de segurança. “Falei ‘mas o que é isso?’, não entendi. Fique horas olhando e tentando entender o que tinha acontecido”.

Ao G1, a dona de Nina explicou ainda que havia colocado na cadelinha um moletom que não servia mais nela. “Ainda tive que cortar um pouco as mangas, ele tinha ficado um pouquinho grande para ela”, explicou.

“No momento fiquei com raiva, ele poderia ter me pedido que eu daria uma roupa ou o que ele precisava. Não precisava tirar a roupa da minha cachorra”, disse Sueli que, após ver o vídeo diversas vezes e ter lido os comentários a internet, achou que o suspeito é uma pessoa em situação de rua.

Veja o vídeo: