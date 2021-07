Homem é indiciado após marcar encontros com mulheres e divulgar cenas de sexo na internet

Um homem de 36 anos foi indiciado suspeito de marcar encontros com mulheres no Distrito Federal, onde gravava as cenas de sexo e, posteriormente, divulgava as imagens na internet. De acordo com a investigação, o motoboy publicava as imagens sem o consentimento das vítimas. As informações são TV Globo.

De acordo com a apuração da TV, testemunhas relataram que o suspeito divulgada ‘há alguns anos’ fotos e vídeos feitos durante os encontros. Porém, no último mês, as publicações se tornaram mais recorrente. Nesta quarta-feira (21), a polícia civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do homem e apreendeu um pendrive, um computador e um celular.

“A gente se revoltou com o tanto de pessoas que ele fica expondo, todo mundo tem mãe, tem irmã, pessoas que entram nesse aplicativo, pessoas que saem de um relacionamento e entram com esperança de conhecer alguém”, disse uma testemunha à TV Globo.

De acordo com membros do grupo de um aplicativo de mensagens, o suspeito mandava uma foto e uma avaliação de cada encontro e ainda ridicularizava as mulheres.

Uma outra vítima, que também não quis se identificar, contou que saiu apenas uma vez com o motoboy e relatou que não sabia que ele estava tirando fotos e gravando vídeos. Ela só ficou ciente do crime após membros do grupo avisarem a ela.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).