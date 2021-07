Homem é preso suspeito de esfaquear o patrão após briga

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (8) suspeito e esfaquear o patrão de 39 anos após uma discussão. O caso aconteceu em São José do Rio Preto (SP). As informações são do G1.

Consta no boletim de ocorrência que a a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No percurso, a equipe localizou um homem com a roupa manchada de sangue. Ao ser abordado, ele confessou o crime.

Testemunhas contaram que a vítima foi socorrida com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado à Santa Casa. Já o suspeito foi detido e permaneceu à disposição da justiça.