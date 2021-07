Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (26) suspeito de estuprar o próprio filho de nove anos. De acordo com a apuração do G1, mãe e filho estavam em um hospital particular para a criança fazer exames após ter sofrido abuso sexual. O crime aconteceu em Maceió (AL).

A mãe denunciou o pai da criança o qual foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado por estupro de vulnerável.