Homem é preso suspeito de manter mulher em cárcere privado por três anos

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (23) suspeito de cárcere privado, injuria e violência domestica. As vítimas eram uma mulher de 22 anos, grávida de cinco meses, e o filho dela, que possui cinco anos. O caso aconteceu em Curitiba (PR) e as informações são do G1.

A mulher relatou à Guarda Municipal que era mantida em cárcere por aproximadamente três anos, quando começou a namorar o suspeito. Ela também relatou que a criança era alvo de atos violentos por parte do suspeito. Um inquérito foi aberto pela Policia Civil para investigar o caso.