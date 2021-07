Um homem de 57 anos foi morto a facadas neste domingo (25). De acordo com o G1, o genro da vítima é o principal suspeito pelo crime. O caso aconteceu em Castelo do Norte (PI).

“Uma discussão entre a vítima e o genro acabou gerando uma briga. A vítima não aceitava o relacionamento do suspeito com a filha dele. Ele foi atingido com três facadas e veio a óbito no local”, declarou o tenente-coronel ao site.

O suspeito ainda não foi localizado pelos policiais.