Homem mata companheira e depois tenta tirar sua vida no sertão de Alagoas

Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas nesta quarta-feira, 28, para um endereço na Rua Arnon de Melo, no Bairro Novo, na cidade de Delmiro Gouveia, onde moradores escutaram estampidos de tiros. A primeira informação que chegou à polícia era que uma mulher havia sofrido um atentado.

As guarnições da Força Tarefa e Radiopatrulha confirmaram, ao chegar à residência, que uma mulher, identificada como Judite da Silva Lima estava morta, vítima de disparos de arma de fogo. No mesmo local havia um homem baleado, Eduardo da Fonseca Barbosa. A polícia concluiu, a partir dos primeiros levantamentos, que se tratava de um casal.

Houve uma discussão entre as partes e o homem, munido de uma arma de fogo, disparou contra a companheira, que morreu na hora. Depois de executá-la, o homem tentou tirar sua própria vida. Mas este foi encontrado ainda com vida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o socorro.

Até o momento a polícia não informou o que motivou o crime e no local estão sendo aguardadas equipes do Instituto de Medicina Legal (IML) e Criminalística.