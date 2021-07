Homem morre após capotamento de veículo na AL-460

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira, 14, deixou uma pessoa morta, em um trecho da rodovia estadual AL-460, entre as cidades de Porto de Pedras e Porto Calvo, região norte de Alagoas. De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), uma caminhonete, de cor preta, saiu da pista, capotou e caiu…

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira, 14, deixou uma pessoa morta, em um trecho da rodovia estadual AL-460, entre as cidades de Porto de Pedras e Porto Calvo, região norte de Alagoas.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), uma caminhonete, de cor preta, saiu da pista, capotou e caiu em um declive.

Com o impacto, um homem, identificado como Hélio Santos Mota, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para retirar o corpo que estava preso às ferragens. No entanto, ao chegar ao local, o corpo da vítima já estava dora do carro.

O local foi isolado até a chegada do peritos do Instituto de Criminalística e os funcionários do Instituto de Medicina Legal.