Homem morre após sofrer descarga elétrica e queda em residencial de Maceió; vídeo

Um homem de 45 anos morreu na manhã desta quarta (21) em decorrência de um choque elétrico seguido de queda em um condomínio localizado no bairro Santa Amélia, parte alta de Maceió. A vítima foi identificada como Jeová Ferreira, que morreu no local do acidente.

De acordo com informações repassadas pelo Samu, uma equipe de suporte avançado (USA) chegou a ser encaminhada ao condomínio para prestar atendimento à vítima, mas apenas pôde constatar o óbito. O homem estaria realizando reparos quando levou o choque e foi arremessado.

Não há informações se Ferreira é morador do residencial ou se apenas realizava algum trabalho no local. Perícia e IML também foram acionados para os procedimentos de praxe.