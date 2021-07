Homem tira seringa das mãos de enfermeira e aplica a vacina no próprio braço; veja vídeo

Um homem que iria ser vacinado contra a covid-19, tirou a seringa das mãos da vacinadora e aplicou a vacina no próprio braço. O caso aconteceu neste sábado, na cidade de Eusébio (CE). A situação foi gravada por uma pessoa que acompanhava o homem e o vídeo viralizou nas redes sociais (assista abaixo). As informações dão do G1 Ceará.

Nas imagens, é possível ver o homem prestes a receber a vacina e, no momento em que a vacinadora mostra o conteúdo, ele toma a seringa das mãos dela e aplica o imunizante no próprio braço. Antes dele cometer o ato, ela ainda tenta pegar a seringa de volta, mas o homem consegue ser mais rápido que ela.

Em entrevista ao G1, um familiar do homem relatou que ele estava com medo de algum tipo de fraude e, por esse motivo, aplicou o imunizante por isso e não por uma brincadeira. Ainda de acordo com o familiar, o homem não tirou a seringa da enfermeira com o objetivo de desmoralizar os profissionais de saúde.

“Repercutiu de uma maneira que a gente não esperava, não foi uma brincadeira. Ele teve uma atitude por tanta coisa que a gente assiste na televisão, de pessoas que não sabem vacinar, de pessoas que fingem vacinar e não vacinam, e enfim, vacina vencida, vacina que vai para o lixo, e realmente foi uma atitude que ele tomou, que não foi uma brincadeira jamais para desmoralizar nenhum funcionário, nada disso”, disse a familiar.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Eusébio disse que considerava o ato “inadequado, imprudente, perigoso e ainda desrespeitoso para com a vacinadora, profissional apta para realizar a aplicação da vacina”.

Ainda no comunicado, a prefeitura lamentou a atitude do cidadão e disse que aquela atitude poderia ter exposto ele próprio a um risco de acidente.”Por exemplo, poderia ter havido ruptura (o que não houve) da agulha no braço do mesmo”, disse, em nota.

A ocorrência será notificada como incidente de vacinação à coordenação estadual de imunização. “Estaremos mais atentos para coibir e evitar incidentes outros semelhantes a este, que como dito é reprovável”, finaliza o comunicado.

Veja o vídeo: