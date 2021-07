Hora de curtir: confira opções para final de semana em Salvador; presencial e online

Salvador segue na fase verde graças à diminuição da ocupação dos leitos destinados à covid-19 e diminuição de mortes. Com isso, estão permitidos eventos com até 200 pessoas, além do funcionamento de museus, teatros, praias e também parques.

Bares e restaurantes funcionarão até 00h30, já o toque de recolher vale de 1h às 5h.

Que tal aproveitar o final de semana para curtir, seja no presencial ou online? O portal iBahia preparou uma lista com várias atrações para os dias 30 e 31 de julho e também 1º de agosto. Em cada evento presencial listado, consta também uma descrição das medidas de segurança sanitária que devem ser cumpridas no ambiente, levando em consideração a pandemia do novo coronavírus. Confira:

Boteco do Bela – Show de Pali

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista L2

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Arena Esportiva do Bela – Clínica para Árbitros 3×3 com coordenadora de Arbitragem 3×3 da CBB, Fernanda Sá

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista

Stand-up Comedy – Show Benedita Comédia

Onde: Espaço 3 Gastronomia, R. Minas Gerais, 508, Pituba

Quanto: Individual: R$30,00, Casadinha: R$50,00 – Compras no Sympla

O show acontecerá com a flexibilização do toque de recolher neste período pandêmico, porém ainda manterá os cuidados e recomendações para a segurança com o público, artistas e funcionários, portanto, solicitamos o uso de máscara, as mesas serão mantidas com um distanciamento seguro entre elas, consequentemente com a capacidade reduzida para garantir o conforto necessário.

Exposição Jorge Amado e Zélia Gattai contam Pablo Neruda

Onde: Estação Campo da Pólvora do CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia vai distribuir máscaras de proteção para os clientes, como forma de incentivar a população a continuar mantendo as medidas preventivas à Covid-19.

Boteco do Bela – Show de Neto Muniz

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista L2

Live DELAS – Camila Yasmine, Joyce Guirra e Mirielle Cajuhy

Arena Esportiva do Bela – Circuito Baiano de Basquete 3×3 jogadores sub 16 e sub 18

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista

Arena Esportiva do Bela – Circuito Baiano de Basquete 3×3 jogadores sub 16 e sub 18

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista

Boteco do Bela – Show de Som Di2

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista L2

