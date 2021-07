Hora do lanche: aprenda a fazer crepe de aniversário em casa

O crepe é um lanche simples e que pode ser feito na sanduicheira de casa, caso você não possua a crepeira. Confira a receita do site da apresentadora Ana Maria Braga. Ela rende até 12 unidades e o recheio do crepe fica a critério do freguês.

– 1 xícara (chá) de leite

– 2 ovos

– 4 colheres (sopa) de óleo

– 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

– 1 colher (café) de sal

– 1 colher (sobremesa) de fermento químico

Bata os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Reserve. Distribua o recheio de sua preferência em palitos de churrasco (um pouco menor que o comprimento da cavidade da crepeira). Aqueça a crepeira/sanduicheira untada e despeje um pouco da massa no fundo. Acomode os palitos (caso queira) e preencha com massa até a marca estabelecida. Feche a prensa e aguarde de 5 a 6 minutos ou até dourar.

– Frango com Catupiry

– Calabresa acebolada

– Ovo de codorna com bacon

– Queijo e presunto

– Banana com goiabada

– Chocolate

– Churros