Ifal entrega versão final de sistema digital para alavancar turismo em Penedo

Projeto de inovação tecnológica atende a uma demanda da Associação do Baixo São Francisco.

Penedo ganha uma nova ferramenta para desenvolver seu potencial turístico. O Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo concluiu o projeto de inovação tecnológica denominado Voucher Digital, que ajudará empresas locais a melhor ofertar seus serviços e atrair mais turistas para a histórica cidade localizada às margens do Rio São Francisco.

O Voucher Digital atende a uma demanda da Associação de Empresários do Baixo São Francisco e consiste em um sistema integrado (site e aplicativo), que servirá como uma espécie de vitrine para pousadas, hotéis, bares, restaurantes, artesanato local e agências de passeios pelo Velho Chico.

Além de apresentar a rede de serviços disponíveis, a página permitirá agendar pacotes que incluam passeio, alimentação e hospedagem ou, se assim o usuário preferir, selecionar serviços turísticos avulsos. No mesmo espaço on-line, o turista também terá acesso à agenda dos eventos da cidade, para que possa se planejar com relação aos atrativos culturais que Penedo tem a oferecer.

“A versão final está entregue. Concluímos todos os testes e o sistema desenvolvido está pronto para uso. Essa foi a parte que coube ao Ifal. O próximo passo será treinar as pessoas que a associação designar para administrar a página e esperar que o conteúdo de todas as sessões seja inserido. Aí sim, o site estará no ar com todas as suas funcionalidades para o público”, explicou o professor Douglas Menezes, orientador do projeto de inovação.

Conhecimento tecnológico a serviço

A viabilidade do projeto é resultado de duas iniciativas do Ifal, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPPI). Em 2019, a instituição lançou primeiro uma chamada pública para que empresas manifestassem interesse em desenvolver com o Instituto soluções inovadoras para suas demandas.

O segundo passo foi o lançamento, no mesmo ano, de edital destinado a pesquisadores do Ifal, com o objetivo de apoiar financeiramente projetos de inovação tecnológica que atendessem às demandas empresariais selecionadas na chamada pública anterior.

“Achei super interessante essa iniciativa do Ifal enquanto instituição local e de a gente ter sido a empresa escolhida a partir da proposta do Voucher Digital, o qual acredito que vai ajudar muito no desenvolvimento local de Penedo, colaborando para divulgar os empreendimentos e vender a cidade, do ponto de vista turístico”, destacou a presidente da Associação de Empresários do Baixo São Francisco, Antônia Ferreira.

O valor total de financiamento do projeto foi de R$ 35.760,00, dos quais 90% custeados pelo Ifal, ou seja, R$ 32.184,00. Os 10% restantes (R$ 3.576,00) ficou como contrapartida da empresa beneficiada. Esses recursos destinaram-se ao pagamento de bolsas e das despesas de custeio e de capital.

A equipe de trabalho envolveu, além do professor Douglas, o aluno bolsista Manuel Eduardo Antunes, do curso técnico em Informática do Campus Arapiraca, onde o docente orientador está lotado atualmente; o professor Alexandre Paes dos Santos, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal); e o estudante Davi Gonçalves Valério, do curso superior em Ciência da Computação, também da Ufal.

Expectativas

O principal objetivo do Voucher Digital é alavancar o turismo na cidade de Penedo e é com essa expectativa que Antônia Ferreira tem buscado sensibilizar os empresários locais a integrar o sistema. “Estamos fazendo visitas para convidá-los e tentar reunir seus empreendimentos em um único espaço on-line para, assim, divulgar melhor a cidade e vender todo o potencial turístico que Penedo tem”, disse a presidente da Associação de Empresários do Baixo São Francisco.

Segundo ela, além do Ifal Penedo como principal parceiro para desenvolvimento do Voucher Digital, a associação tem contado com o apoio de outras instituições. “Conseguimos com o Sebrae a consultoria para a escrita dos textos sobre os monumentos e empreendimentos a serem inseridos na página. Já com a Prefeitura de Penedo, ficou acordado o pagamento da contrapartida ao Ifal, e com o Governo do Estado, a cessão de fotos de qualidade para publicação no site e aplicativo”, informou Antônia.

por Lidiane Neves —/IFAL