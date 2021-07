Igreja Nova: EMEB Carlos Lyra realiza provas presenciais da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática

A Escola Municipal de Educação Básica Carlos Lyra, localizada no Povoado Perucaba, no município de Igreja Nova, realiza nesta terça e quarta-feira, 21 e 22 de julho, as provas presenciais para os alunos matriculados na unidade educacional que participam da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática em Escolas Públicas (OBMEP).

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem público-alvo composto de alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio, tendo entre seus objetivos principais, estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade, além de identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas.

Nesta terça, foram realizadas as provas com os alunos dos 6º e 7º anos, sendo todos recepcionados com música ao vivo e um lanche antes de ocuparem seus lugares nas salas de aula, atendendo a todas as orientações para o distanciamento social e uso de álcool 70% para higienizar mãos e acentos. Nesta quarta-feira, 22, será a vez dos alunos dos 8º e 9º realizarem as provas.

Ao todo, envolvidos nas ações dos dois dias de trabalho, estão três ônibus escolares com motoristas e monitores, 9 aplicadores de provas, 3 coordenadoras e 3 merendeiras que estiveram sob a supervisão da Secretária Municipal de Educação, Rozeneide Bezerra e das Diretoras Raimunda Cardoso e Kelly Karine Matias. Farão as provas da OBMEP somente na Escola Carlos Lyra, cerca de 322 alunos, sendo que em Igreja Nova ainda participam da OBMEP os alunos matriculados nas Escolas Aurita Rocha do Povoado Ipiranga e Frei Arnaldo, sediada na cidade.