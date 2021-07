Igreja Nova: Prefeita Vera Dantas entrega ponte que homenageia Manoel Mateus neste sábado (03)

A Prefeitura de Igreja Nova e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), entregam neste sábado, 03 de julho, uma retroescavadeira e um importante equipamento de integração e segurança aos moradores da zona rural de Igreja Nova. Trata-se da ponte do Povoado Ipiranga que receberá o nome de Manoel Roque Gregório dos Santos, justa homenagem ao vice-prefeito Manoel Mateus, falecido em 2020 em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19.

A solenidade de entrega do veículo e da ponte Manoel Roque Gregório dos Santos que corta o Rio Boacica e liga a cidade a diversos povoados, principalmente a Ipiranga, Serraria, Sapé e Tapera, está programada para acontecer a partir das 15 horas deste sábado, 03, no povoado Ipiranga, ocasião que deve se fazer presente o deputado federal Arthur Lira (PP), atual presidente da Câmara dos Deputados, onde estará acompanhado do deputado estadual Paulo Dantas (MDB).

A aquisição da retroescavadeira e a construção da nova ponte foram feitas por meio da Codevasf, fruto de emenda parlamentar do deputado Arthur Lira. Para a prefeita Vera Dantas a entrega da ponte realiza um antigo sonho das comunidades da zona rural. Já a aquisição da retroescavadeira trará melhorias às estradas e reforça a frota do município podendo agilizar serviços nas comunidades.

O vice-prefeito Márcio Tenório, destaca a parceria dos deputados Arthur Lira e Paulo Dantas com o município de Igreja Nova, enfatizando que muitos avanços têm sido alcançados por meio do empenho dos dois parlamentares que atuam na esfera federal e estadual. “Igreja Nova tem sido agraciada pela atuação dos parceiros Arthur Lira e Paulo Dantas, parlamentares que têm mostrado compromisso, oportunizando melhorias em nosso município e trazendo como consequência a melhoria de vida do nosso povo”, enfatizou Márcio Tenório.