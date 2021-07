Igreja Nova: Prefeita Vera e Renan Filho lançam Minha Cidade Linda nesta quarta(28)

A prefeita de Igreja Nova, Vera Dantas, recebe nesta quarta-feira, 28 de julho, o governador Renan Filho para assinar a ordem de serviço das ações do Minha Cidade Linda, programa do Governo do Estado que só na primeira fase, investirá mais de R$ 392 milhões em serviços de qualificação de espaços públicos e pavimentação em paralelepípedos de ruas em 91 municípios alagoanos.

A prefeita Vera Dantas agradeceu o apoio do deputado estadual Paulo Dantas, destacando sua atuação para que Igreja Nova fosse incluída entre os municípios contemplados. A chefe do Executivo igreja-novense, destacou ainda que o Minha Cidade Linda, chega ao município em boa hora, para trazer pavimentação e melhorias em áreas de passeio e fachadas de casas, com contratação de mão de obra local, oportunizando a geração de emprego e renda no município.

De acordo com o governador Renan o Minha Cidade Linda é o maior programa de melhoria dos espaços públicos e de pavimentação de vias em paralelepípedos da história de Alagoas. “No total, serão implementados cerca de 500 quilômetros de calçamento, o equivalente, em termos comparativos, à distância entre Maceió e Natal, no Rio Grande do Norte, aproximadamente”, enfatizou o governador.

2 novos ônibus escolares

Além do programa que contempla a pavimentação de ruas dentro das cidades, que terão as suas calçadas construídas e as fachadas de algumas casas pintadas, além de possibilitar a construção de espaços para convivência pública, a exemplo de praças e parques, o município de Igreja Nova também receberá nesta quarta-feira, 28, dois novos ônibus escolares para ampliar a frota municipal e proporcionar mais comodidade aos monitores e alunos da rede pública.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço para a execução das ações do Programa Minha Cidade Linda e a entrega dos dois novos veículos que integrarão a frota da educação pública do município, acontecerão a partir das 14h30min no Ginásio Arlindo Gila Raposo.