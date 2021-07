IMBEL 2021: NOVO edital oferece vagas para níveis fundamental, médio e técnico

Edital publicado. A Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para contratação de temporários. A seleção conta com oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e técnico.

Os salários variam de R$1.275,46 a R$1.844,72. A lotação dos aprovados acontecerá em Itajubá, Minas Gerais.

O processo seletivo visa formação de cadastro reserva, em que os profissionais poderão ser convocados durante o prazo de validade de até dois anos.

Os aprovados serão contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais.

Segundo o edital, quem tem ensino fundamental completo pode se inscrever a agente de apoio operacional nas funções de: auxiliar de cozinha e cozinheiro. Além disso, será necessário possuir experiência mínima de seis meses na área.

O edital ainda vai oferecer vagas para guarda de segurança patrimonial/guarda de segurança. O cargo requer conclusão do ensino médio e curso profissionalizante na área de atuação, com reciclagem vigente, dentro do prazo de validade registrado na Policia Federal. Além de experiência mínima de seis meses na função.

No caso de nível médio, há oportunidades para auxiliar técnico administrativo (almoxarife), técnico administrativo especializado (assistente administrativo, Contabilidade, técnico de Informática, técnico de Segurança do Trabalho).

Haverá, ainda, oportunidades para oficial de produção industrial, oficial de ferramentaria industrial e técnico industrial especializado (encarregado, técnico de materiais, técnico em Controle de Qualidade).

Em todos os casos, o candidato deverá ter o ensino médio, ter curso técnico na área da função e experiência mínima de seis meses.

Inscrição e Etapas IMBEL 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h de sexta, 30 de julho. Não haverá taxa de inscrição.

Para efetuar a inscrição será preciso enviar currículo (em arquivo PDF) contendo especificado o Emprego e a Função desejada para participar do processo seletivo. O envio deverá ser feito para o e-mail: curriculos.fi@imbel.gov.br.

O processo seletivo para Imbel será composto por duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório. Na primeira fase, os candidatos passarão por uma análise documental e entrevista.

A validade da seleção será de 24 meses, período em que o Instituto poderá convocar os aprovados, mediante a necessidade de profissionais e orçamento disponível para as contratações.