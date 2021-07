Imperatriz-MA 1 X 0 Guarany de Sobral-CE- Cavalo de Aço vence líder e vai ao G4

Imperatriz, MA, 10 (AFI) – Com um gol anotado por Jhonn Maranhão a poucos minutos do fim da etapa final, após um jogo muito equilibrado, o Imperatriz venceu o Guarany-CE, por 1 a 0, neste sábado, em partida realizada no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz. O jogo foi válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a vitória, o Cavalo de Aço entrou no G4, com nove pontos e o visitante se manteve na liderança com 12, mas a vantagem está menor, por, no outro jogo, o vice-líder 4 de Julho ganhou do Moto Club na rodada e está a um ponto dos cearenses.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 17. O Imperatriz visita o Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Já o Guarany de Sobral recebe o Juventude-MA, no Estádio do Junco.