Imperatriz-MA 3 x 2 Tocantinópolis-TO – Virada aqui, virada ali e vitória emocionante para quem começou à frente

Imperatriz, MA, 24 (AFI) – Em jogo emocionante de cinco gols e duas viradas, o Imperatriz-MA fez o dever de casa e bateu o Tocantinópolis-TO por 3 a 2, em partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no Estádio Freui Epifânio, em Imperatriz. Os gols foram marcados por Hudson, Lineker e Robson pelos mandantes e Dioguinho e Jheimy a favor dos visitantes.

Com a vitória colorada, o Imperatriz subiu para 13 pontos e segue no G-4 da do Grupo A2 na terceira colocação. Os visitantes caem para a lanterna (8°) do Grupo 2 com sete pontos.

PRESSÃO DOS MANDANTES

Determinado a fazer o dever de casa, o Imperatriz partiu, logo de início, para cima dos visitantes. O técnico Samuel Cândido montou uma linha de três à frente – Leo, Jhon Maranhão e Raí Teles – na formação 4-3-3 que surpreendeu os visitantes.

Nos momentos iniciais, o volume de ataque do Cavalo de Aço foi maior. Aos oito minutos, Léo lançou Jhon Maranhão em velocidade, mas o artilheiro chutou fraco e perdeu uma grande chance. A pressão continuou

Três minutos depois, Hudson roubou uma bola na área, após vacilo do Fabrício Conceição e finalizou forte para abrir o placar. O mandante continuou mirando a vitória, mas as jogadas não deram em gols e a etapa inicial acabou com vitória parcial do Imperatriz.

EMOÇÃO TOMOU CONTA

Na volta, o técnico tocantinense avançou e fortaleceu o meio com na troca de Elifran por Dioguinho. A mudança deu maior consistência ao ataque. Aos 19 minutos, depois de uma cobrança de falta, Jheimy ajeitou para Dioguinho, que acabara de entrado, bater de primeira, empatando a partida.

Com a igualdade, o Imperatriz também mexeu: Jhon Maranhão saiu para entrada de Robson. O time melhorou, porém, veio a penalidade que permitiu a virada do Verdão. Jheimy foi derrubado na área e o árbitro apontou para a marca. Ele mesmo bateu e virou o jogo.

Dez minutos depois, o Cavalo de Aço fez 2 a 2, com Lineker em um belo gol, colocando rasteiro sem chances para Gabriel. A reação deu maior ânimo ao Imperatriz, que ainda passou à frente com Robson. Ele aproveitou um rebote do goleiro Gabriel e fechou o placar em 3 a 2.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Imperatriz tem confronto direto no Ceará. O time visita o segundo colocado Guarany de Sobral-CE, às 15 horas do sábado (31). O Tocantinópolis enfrenta mais um adversário do Maranhão. Dessa vez, recebe em casa, o Juventude-MA.