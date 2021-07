Império: Comendador descobre a identidade de Fabrício Melgaço, o principal inimigo

O comendador José Alfredo (Alexandre Nero) descobrirá a identidade do maior inimigo. A decepção será grande, porque se trata de José Pedro (Caio Blat), seu próprio filho.

De acordo com o site Notícia da TV, o segredo será contado pelo próprio herdeiro em uma conversa com o mordomo Silviano (Othon Bastos). Ele ficará irritado ao saber que Silviano e Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) tentaram matar o pai.

“Devia ter me consultado antes! Só aceitei entrar nessa com você e o Maurílio porque ficou decidido que eu é que comandaria tudo”, dirá José Pedro. “Mas você há de convir, meu caro José Pedro”, dirá Silviano, que será interrompido. “Já falei pra me chamar de Fabrício Melgaço”, conclui o herdeiro.