‘Império’: confira o que vai acontecer na novela entre os dias 5 e 10 de julho

RESUMO DA NOVELA IMPÉRIO – 5 A 10 DE JULHO





Segunda-feira (5) – capítulo 73

José Alfredo volta para casa e Maria Marta o provoca. José Alfredo obriga Maria Marta a conversar com ele. Cristina discute com Vicente. Victor pede que Tuane vá outras vezes jantar em sua casa. Cristina não atende ao telefonema de Fernando. Maria Ísis se lembra de seu simbólico casamento no Monte Roraima. José Alfredo vasculha o quarto de Maria Marta à procura de seu diamante rosa. Du escuta a conversa entre Maria Marta e José Alfredo e conta para João Lucas. Maria Clara revela para José Alfredo que Maria Marta fez um pacto com ela e seus irmãos. Maurílio liga para Maria Marta. Tuane discute com Cora. Beatriz questiona Cláudio sobre o futuro de seu casamento. Maria Marta aceita ajudar José Alfredo com a condição de ele terminar seu romance com Maria Ísis.



Terça-feira (6) – Capítulo 74

José Alfredo afirma a Maria Marta que não vai se separar de Ísis. Cláudio avisa a Ísis da recepção de abertura do novo restaurante. Cora pede a Vicente que a convide para a inauguração do novo restaurante. Jairo descobre que Cora pode se tornar milionária. Antoninho e Reginaldo se reconhecem dos tempos de garimpo. Merival afirma a José Alfredo que ele pode ser desmoralizado, caso a acusação de Maurílio seja descoberta. Chega o resultado do exame de DNA. Fernando ouve Cristina e Elivaldo falando sobre a reunião com José Alfredo e avisa a Cora. Maria Marta se lembra de quando pediu para Silviano guardar o diamante rosa em sua casa. Cora invade a sala de José Alfredo e exige saber o resultado do exame de DNA. José Alfredo destrói o envelope com o resultado do exame de DNA e avisa a Cristina que irá adotá-la.



Quarta-feira (7) – Capítulo 75

Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. Érika confidencia para Téo que Robertão procurou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro liga para o publicitário. O porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do condomínio. Orville repreende Carmem. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. José Alfredo procura Maurílio. Orville pensa em contratar Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se oferece para ligar para os convidados para a inauguração do novo restaurante e Cláudio aponta Maria Marta como uma das primeiras de sua lista. Reginaldo pensa no diamante rosa que Antoninho vendeu para José Alfredo. Maurílio declara guerra contra José Alfredo.

Quinta-feira (8) – Capítulo 76

José Alfredo e Maurílio se enfrentam. Maria Clara pede para se encontrar com Vicente. Ísis ajuda Antônio a fechar o restaurante. Cora vê Eliane no quarto e Cristina e Elivaldo se preocupam com a tia. Danielle incentiva José Pedro a se aliar a José Alfredo. Du afirma a João Lucas que resolverá os problemas dos dois. Magnólia e Severo pegam dinheiro na casa de Ísis. Vicente marca um encontro com Maria Clara em Santa Teresa. Orville se preocupa com Salvador. Lorraine e Ismael namoram. Cora faz planos para o futuro. Cristina é dispensada por Vicente e Xana tenta ampará-la. Cristina vê quando Vicente se encontra com Maria Clara. José Alfredo desconfia do comportamento de Du. Maurílio fica intrigado com as atitudes de Maria Marta. José Alfredo se enfurece ao se lembrar da conversa com Maurílio.



Sexta-feira (9) – Capítulo 77

José Alfredo se lembra do médico que salvou sua vida na mata e pede que Josué o encontre. Silviano cuida de Maria Marta. Cora avisa a Jairo que precisará dele. Cristina vê Vicente e Maria Clara juntos. Robertão acorda animado para o trabalho. Beatriz avisa a Cláudio que Enrico voltará para o Brasil. Leonardo recebe a intimação para depor no processo de Cláudio contra Téo. Carmem e Orville procuram por Salvador. José Alfredo manda Cristina ir à joalheria Império. Cora engana Pietro. Érika busca Robertão em casa. Josué encontra Espinoza. José Alfredo conversa com Maria Marta sobre Maurílio.



Sábado (10) – Capítulo 78

Maria Marta afirma a José Alfredo que vai ajudá-lo a enfrentar Maurílio. Josué avisa ao Comendador que Espinoza está a caminho do Rio de Janeiro. Elivaldo impede Tuane de ficar no lugar de Cristina no camelódromo. Fernando cobra de Cristina seu honorário como advogado. Vicente exige que todos na casa de Xana compareçam à inauguração do novo restaurante. Cristina tem uma crise de ciúmes ao ver o ex-namorado na rua. Fernando ameaça Cora. José Alfredo avisa que Cristina vai trabalhar na diretoria da joalheria Império e Maria Clara não reage bem. Juliane pensa em trabalhar como vendedora e Xana a apoia. Érika assiste à sessão de fotos de Robertão. Maria Ísis liga para Maria Marta e a convida para a inauguração do restaurante do Vicente. Enrico volta ao Brasil. Espinoza se encontra com José Alfredo.