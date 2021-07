Império: Cora avança, se esfrega no Comendador e tem decepção na ‘hora h’

Cora (Marjorie Estiano) ficará alucinada ao perceber que estará perto de realizar o sonho de perder a virgindade com José Alfredo (Alexandre Nero). Por meio de uma chantagem, a megera se encontrará com ele em um hotel, mas o galã será mais espero e irá dopá-la deixando sozinha na cama.

Nas cenas que devem ir ao ar a partir do dia 26, Cora prometerá entregar um pedaço da pedra preciosa se o homem de preto tiver uma noite de sexo intenso com ela. Nesse momento, a personagem voltará a ser interpretada por Marjorie Estiano, após o afastamento de Drica Moraes para tratar da saúde.

O Comendador ficará chocado com a nova aparência da vilã, mas nem assim conseguirá sentir atração por ela. Ele servirá champanhe para os dois, mas, na taça da tia de Cristina (Leandra Leal), colocará um sonífero.

Logo de início, Cora se aproveitará e se esfregará em José Alfredo e pedirá para ser apertada. “Desde a primeira vez em que eu te vi, eu te desejei, eu te quis com todas as minhas forças. Eu sonhava com você na minha cama, todo meu, e eu toda sua”, soltará a megera.

Sem reação, ela seguirá abraçando-o. Poucos minutos depois, a voz dela começará a ficar arrastada, e Cora falará: “Eu tô derretendo”. Os dois deitarão na cama, mas a única intenção do comendador será esperar que a assanhada durma.

Após mais alguns minutos de declarações de amor de Cora, ela enfim pegará no sono no peito de seu amado. “Nunca, em vida alguma, em tempo algum, eu lhe daria prazer. Muito menos eu seria seu, Cora. Ou seja lá o diabo que você for”, ele dirá.

Em seguida, José Alfredo chamará um comparsa no quarto para que os dois interroguem a mulher dopada e consigam extrair assim a confissão sobre o paradeiro do diamante rosa.