Império: Cora empurra Fernando da escada e manda Jairo matá-lo

Cora (Drica Moraes) foi uma das pessoas que pegaram parte do diamante rosa de José Alfredo (Alexandre Nero). No último episódio, Fernando (Erom Cordeiro), que também fisgou um dos quatro pedaços, aproveita que a falsa beata está sozinha em casa para exigir a pedra preciosa.

De acordo com informações do GShow, a tia de Cristina (Leandra Leal) tenta impedir que o advogado entre no seu quarto, mas ele invade o local e a ameaça com um revólver.