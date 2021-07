Império: Cora foge de José Alfredo com o diamante rosa

O comendador José Alfredo (Alexandre Nero) não desistiu de recuperar seu diamante rosa. E nos próximos capítulos, ele vai correr atrás de Cora (Drica Moraes). Só que a falsa beata, roubará o carro do ‘Homem de preto’ para fugir. Após a fugar, o comendador dirá: “Voltamos à estaca zero”

De acordo com o site Notícia da TV, as cenas vão ao ar no dia 27 de julho. José Alfredo chega a ir atrás de Cora na casa do seu antigo amor, mas só encontra Jairo (Julio Machado) e Cardoso (Ravel Cabral), também em busca da vilã.

“Como é que você me deixa ela pegar o carro, onde é que cê tava? Ela não sabe nem dirigir!”, dirá o comendador ao motorista (Adel Mercadante). “Ela foi ziguezagueando, passando por cima da calçada, mas saiu voada daqui!”, explicará o empregado. “Ela fugiu de mim a desgraçada”, interromperá o filho mais velho de Jurema (Elizangela).

O marido de Maria Marta (Lilia Cabral) fica revoltado e sairá do local em busca de Cora. “Vou atrás da miserável, vou achar essa jararaca nem que seja no inferno”, grita.

No carro com Josué (Roberto Birindelli), José Alfredo começa a circular pela cidade e diz: “Primeiro oferece o meu diamante em troca da virgindade dela, agora rouba um carro e desaparece com ele, desgraçada”. E o motorista responde: “Eu acho que ela tá fugindo daquele segurança dela”

“É, tem caroço nesse angu aí, Josué. Aqueles dois com certeza eram os que tinham um pedaço da minha pedra, e ela deve ter dado um jeito de afanar deles”, diz o patrão. “Faz sentido. Acho que eu tô reconhecendo esses dois. Eu acho que eles tavam lá no furdúncio no dia que caiu o diamante, que quebrou no chão”, lembra o motorista

“Os dois sim. O cabeludo lá é o tal do segurança dela”, explicará José Alfredo. “E o outro era o que tava com megafone”, completa o funcionário “Agora tá explicado. Pera aí, Josué, o carro roubado não é dos nossos?”, perguntará o dono da Império, ao lembrar que os carros tem rastreador.

“É claro! Pera aí que eu já vou acionar a seguradora, em dois tempos a gente tá com esse carro”, falará o protetor. “Cora, Cora, você não me escapa, diaba!”, dirá o milionário.