Império: Cora grita ao ver Jairo nu na sua frente

No próximo capítulo de Império, a ser exibido nesta quinta-feira (22), Jairo (Julio Machado) está ansioso para uma noite de amor com Cora (Drica Moraes). O ladrão cumpriu todas as missões dadas pela falsa beata e, agora quer a recompensa que lhe foi prometida. De acordo com o GShow, após juntar todos os pedações do diamante rosa, Jairo vai fazer a cobrança com uma arma apontada para ela!