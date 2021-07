Império: Cora se depara com Cristina em apuro e sobrinha surpreende a vilã com pedido

Cristina (Leandra Leal) tem se aproximado de José Alfredo (Alexandre Nero) em “Império”. No entanto, conviver com o milionário está deixando a jovem desconfortável em relação a sua aparência.

Nos próximos capítulos, ela vai ter dificuldades para escolher um look para ir à empresa do Comendador e recorre a tia Cora (Drica Morais).

“Se você não se apressar, vai chegar atrasada em sua grande estreia como mulher de negócios”, diz Cora. “Não tem nada disso. Só estou indo lá pra conversar”, rebate Cristina. “E por que tirou tudo do guarda-roupa para escolher uma roupa então?”, questiona a tia.

“Não é nada especial, mas eu também não quero chegar lá toda mulambenta. Estou de saco cheio de todo mundo me olhando naquela empresa e também não estou querendo ir muito enfeitada pra não ser motivo de chacota”, pontua Cristina.

“Vai, tu que é costureira, me dá uma luz aí”, pede a jovem. “Um taiêrzinho simples. Tem aquele que eu te fiz ano passado, o branco, um bom salto alto, claro, e um colarzinho simples. Tudo muito discreto, tem que passar leveza e elegância para não competir com as joias que a Império vende”, aconselha Cora.