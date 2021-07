Império: Cristina vai viver o ‘pão que o diabo amassou’ após recebe missão de José Alfredo

José Alfredo (Alexandre Nero) tomará uma decisão drástica e contará com a ajuda de Cristina (Leandra Leal) em “Império“. Nos próximos capítulos, o comendador vai simular a própria morte de forma estratégica para fugir da punição pelos crimes de contrabando e a pressão da Receita Federal.

Assim que assumir Cristina como filha, o comendador revelará para ela seu plano para escapar da prisão. Ele também deixará uma procuração com a nova filha para que ela fique em seu lugar caso algo aconteça.

“Ainda estou me inteirando do funcionamento da empresa. José Pedro (Caio Blat) e Maria Clara (Andreia Horta) ocupam a diretoria há anos, têm total experiência na Império”, dirá Cristina, quando souber da decisão do pai.