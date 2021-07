‘Império’: Enrico se une ao cozinheiro Felipe para sabotar restaurante de Vicente

Nos próximos capítulos de Império, Enrico (Joaquim Lopes) mostrará que com raiva de Vicente (Rafael Cardoso) e fará de tudo para arruinar o restaurante do cozinheiro. Após descobrir que o pai, Cláudio (José Mayer), tinha um caso com Leonardo (Klébber Toledo), ele ficou transtornado.

Além de humilhar o próprio pai, ele ainda abandonou Maria Clara (Andreia Horta) no altar e fez várias loucuras. Por isso, Cláudio lhe tirou o restaurante e o entregou a Vicente.

Com isso, Enrico decide armar um plano para sabotar o restaurante. Ele contará com o cozinheiro Felipe (Laércio Fonseca). O rapaz, que faz parte da equipe do restaurante, nutre uma admiração acima da média por Enrico e resolve ajudá-lo em sua sabotagem.

Felipe, então, coloca em prática as orientações de Enrico. Ele coloca comida estragada no freezer do restaurante. Enquanto isso, Enrico dá sequência ao plano e trata de fazer uma denúncia anônima à vigilância sanitária, acusando o restaurante de Vicente de servir comida estragada aos clientes.