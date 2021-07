Império: falido, Leonardo passa a viver nas ruas

Há algum tempo, Leonardo (Klebber Toledo) mostra sinais de uma depressão profunda. Aos poucos, o rapaz vai ficando cada vez mais desleixado consigo e com a sua vida. Esta tristeza é resultado de todo o aborrecimento que passou por conta da polêmica postagem de Téo Pereira (Paulo Betti) em seu blog.

No entanto, as contas não param de chegar e ele se recusa a aceitar ajuda de Cláudio, de Amanda (Adriana Birolli) e até mesmo de Beatriz (Suzy Rêgo). Após tentar a vida como palhaço em uma festa infantil, quando foi reconhecido pelos pais da criança e dispensado do trabalho, ele não consegue mais nenhum emprego.

Cansado e sem forças para continuar lutando, Léo deixa as chaves de seu apartamento com o porteiro e, com uma pequena mochila nas costas, decide ir morar nas ruas.