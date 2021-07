Império: Jairo quer tirar a virgindade de Cora e tenta estuprá-la

Cora (Drica Morais) passará por uma situação tensa em ‘Império’, novela das 21h, nos próximos dias. Jairo (Julio Machado) vai fazer de tudo para tentar tirar a virgindade da vilã. Ao receber a última parte do diamante, o ladrão ficará em êxtase com a possibilidade de colocar seu plano em prática.

Apesar de ter prometido transar com ele, Cora nem pensa na possibilidade, já que quer ter sua primeira vez com Zé Alfredo (Alexandre Nero). Ao perceber que ela não cumprirá a promessa, Jairo se irrita e a ameaça com uma faca. “Vai ser por bem ou por força mesmo”, avisa.